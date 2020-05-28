Появилось видео нападения на полицейского в Чехове после жалоб на стрельбу

Выпившие молодые люди устроили разборки с полицией в Чехове из-за замечания. Парни обматерили правоохранителей и ударили по лицу одного из них. Все происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах с камеры видно, что толпа молодых людей окружила одного из сотрудников полиции рядом со служебной машиной. Парни снимают все на смартфоны и агрессивно заявляют, что у них несколько тысяч подписчиков. В какой-то момент они даже начинают распускать руки.

«Че ты сможешь сделать?» — выкрикивает правоохранителю один из жителей.

Ранее старший помощник руководителя СК РФ по Московской области Ольга Врадий рассказала, что конфликт произошел 25 мая на улице Энергетиков в Чехове. Местные жители вызвали полицию из-за нарушения режима тишины и звуков выстрелов. Приехавшие правоохранители увидели пьяную молодежь, к которой потом присоединились еще порядка 20 человек.

Молодые люди начали материться на сотрудников полиции, а затем ударили одного из них по лицу. Следователи завели дело на того, кто стрелял, и начали вычислять всех, кто участвовал в конфликте.

«Шестеро молодых людей были доставлены в отдел полиции. Предположительно, выстрелы производились из охолощенного автомата, который отправлен на исследование. В отношении местного жителя <…> возбуждено уголовное дело», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что дело будут расследовать, как хулиганство. Пятерых парней привлекут к административной ответственности.