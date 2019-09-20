Появилось видео момента стрельбы по полицейским в Москве

Старший прапорщик Алексей Смирнов расстрелял своих коллег в комнате полиции в Московском метрополитене. В распоряжении СМИ появилось видео перестрелки в столичной подземке.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал «Коммерсант» в своем аккаунте в Twitter.

На них Смирнов сначала направляет оружие на находящегося в комнате полицейского и стреляет. Мужчина падает. Потом прапорщик открыл огонь по еще одному сотруднику полиции, который пытался его разоружить.

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По информации издания, вместе со стрелявшим в помещении находились сотрудники управления собственной безопасности. В комнату полиции они, по данным «Ъ», пришли вместе с понятыми.

Один из сотрудников ОСБ от полученных ран скончался. Он будет похоронен в подмосковном Домодедове. Второй получил пять пулевых ранений и был госпитализирован.

Перестрелка в столичном метро произошла в среду, 18 сентября. Стрелявшего полицейского задержали вскоре после стрельбы.