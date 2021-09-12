Появилось видео массовой драки со стрельбой в Воронеже

Полиция начала проверку по факту массовой потасовки, которая произошла прошлым вечером в Воронеже. В Сети появилось видео с места событий.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по региону, все произошло на Ленинском проспекте.

На кадрах видно, что сначала несколько человек избивает мужчину на проезжей части. В драке участвовали около 10 человек. За кадром также можно услышать звуки, которые похожи на выстрелы.

Опубликовавший видео паблик «ЧП ДТП Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» написал, что конфликт случился из-за девушки и детей.

По предварительной информации, пострадавших нет.