Эксклюзив 01 августа 2023, 12:26 Появилось видео массовой драки мигрантов в Чехове «360» опубликовал видео массовой драки мигрантов в Чехове, двое погибли

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Массовая драка мигрантов в Чехове привела к гибели двух человек. Момент самого конфликта удалось снять очевидцам. Они передали видео в распоряжение «360».

На кадрах видно, как дрались около девяти человек. Снимавшая все происходящее девушка попросила своего спутника не выходить из машины, так как люди оказались вооружены — у них были ножи.

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Потасовка произошла прошлой ночью на участке дороги около Земской улицы. Представители ГСУ СК России по Московской области заявили, что по факту убийства двух человек возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, конфликт начался в одном из местных кафе и перерос в драку. Специалисты в ближайшее время проведут ряд экспертиз. Расследование продолжается.