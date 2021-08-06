Появилось видео из камеры, где жили беглецы из изолятора Истры

В Московской области разыскивают пять беглецов, которые сбежали из изолятора Истры. В распоряжении «360» появилось видео из камеры, где дожидались суда подозреваемые в различных преступлениях.

Побег они совершили рано утром. Для этого использовали гаечный ключ. Как инструмент попал к ним, неизвестно. По данным источника РЕН ТВ, заключенные скрутили замок в камере, а потом избавились от навесного замка на воротах. Во время побега в камере были еще два человека, но они уверяют, что ничего не слышали и не видели, потому что спали. По неизвестной причине дежурный не закрыл окно, через которое заключенные получают еду.

Среди беглецов обвиняемый в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. Компанию ему составили Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану, которые обвиняются в кражах.

На поиск беглецов ориентировали весь личный состав полиции региона. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС после побега заключенных.