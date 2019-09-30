Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми. Он оскорблял их за съеденные конфеты

«Буду бить за все, убивать». СМИ опубликовали переписку Михаила Хачатуряна с дочерьми Подробнее

На кадрах, снятых самим отцом, сначала виден стол с обертками от конфет. За кадрам слышен голос Хачатуряна, который жалуется, что дочери намусорили в квартире. Затем на видео появляются и сестры, которые стоят у стены и не смотрят в объектив. В какой-то момент мужчина начинает кричать, обзывать девочек уродками и бить одну из них.

«И они еще жалуются, что я что-то и чего-то от них хотел», — говорит он в конце видео.

По словам адвокатов сестер Хачатурян, ролик является еще одним доказательством жестокого обращения с девочками со стороны убитого отца.

«Всего нескольких секунд достаточно, чтобы увидеть обстановку, в которой жили девочки. Видео легко сопоставляется с опубликованной перепиской между Михаилом и дочками. Выводы вы можете сделать сами», — отметил правозащитник Алексей Паршин.

Михаила Хачатуряна нашли мертвым на лестничной клетке в одном из московских домов. Следствие считает, что мужчину убили три его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Сестры рассказали, что пошли на такой шаг из-за постоянных издевательств и насилия. Родственники Хачатуряна не верят словам девочек и уверяют, что их отец хорошо относился к дочерям и был религиозным человеком.

Во время расследования уголовного дела был изъят мобильный телефон мужчины, в котором нашли его переписку с многочисленными угрозами и оскорблениями детей. Кроме того, в смартфоне были и соответствующие видео.