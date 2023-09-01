01 сентября 2023, 18:33
Появилось видео из подмосковного СНТ, где у иностранца изъяли наркотики на 2,5 млрд рублей
«360» опубликовал видео из СНТ в Подмосковье, где изъяли 270 кг наркотиков
Полиция изъяла около 270 килограммов наркотиков у иностранца в СНТ Шелковик-Любаново в Наро-Фоминском городском округе. В распоряжение «360» поступило видео из садового товарищества.
Запрещенные вещества хранились на участке №65. Правоохранители оценили партию запрещенных веществ в 2,5 миллиарда рублей.
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Ранее в России перекрыли крупный канал распространения синтетических наркотиков. Правоохранители задержали международную группировку и изъяли у нее 150 тысяч доз на 280 миллионов рублей. Общий вес конфискованных запрещенных веществ составил около 30 килограммов.
Операцию, которая длилась полгода, проводили представители России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Всего полицейские задержали более 20 человек и ликвидировали восемь подпольных лабораторий, производивших до 200 килограммов наркотиков ежемесячно.
Наро-Фоминск
Наркотики
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