Появилось видео из квартиры убитой вдовы банкира в Самаре

Следственный комитет обнародовал видео из квартиры в Самаре, где была найдена убитой Екатерина Сокирская — вдова банкира Дмитрия Пузикова, который был отравлен девять лет назад. Ролик опубликовали на сайте регионального СК.

Труп 33-летней девушки обнаружили в субботу, около 10:00. Мертвую Сокирскую нашли в квартире в одном из домов на Садовой улице. На ее теле были признаки насильственной смерти. По предварительным данным, ее ударили в область головы твердым тупым предметом. По данному факту завели дело по статье «Убийство».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства выясняются.

Ранее местные СМИ сообщили, что Алексея Ряскова, возлюбленного Сокирской, объявили в розыск. Предположительно, недавно между ними произошла ссора, после которой Сокирская забрала своего ребенка от первого брака и уехала на море. Адвокат Андрей Соколов, который был знаком с погибшей, рассказал, что незадолго до трагедии Рясков распространил в соцсети информацию, что он якобы помог Сокирской избежать наказания по делу об убийстве ее мужа, заплатив взятку.

Екатерину Сокирскую в 2015 году признали виновной в убийстве мужа-банкира и приговорили к семи годам колонии, но позже апелляционный суд оправдал ее.