Появилось видео из дома, где умер Леонид Ошарин

Тело 47-летнего заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли в квартире на Пушкинской улице в Ялте. В распоряжении «360» оказалось видео из дома, где умер чиновник.

Ошарин уехал из дома в Краснодарский край 26 марта. Семья начала его поиски примерно через неделю. Выяснилось, что чиновник поехал в Сочи, а потом в Краснодар. В обоих городах он жил в отеле и пользовался банковской картой. Потом он отправился в Ялту, где снял квартиру.

Последний раз его видели именно в Ялте. 30 марта он попал на камеру видеонаблюдения. Тело Ошарина без признаков насильственной смерти нашли 22 апреля. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. СМИ пишут, что Ошарина нашли в ванной, где он мог пролежать около 10 дней.

Обстоятельства смерти чиновника выясняют следователи. До этого его поисками занимались полицейские и волонтеры.

Леониду Ошарину 47 лет. Он родился в Ивановской области. С 2001 года работал в московских театрах, а в 2018-м стал замглавы департамента культуры. У него есть жена и трое детей.