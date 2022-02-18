Появилось видео с дракой с полицейскими в метро Москвы

Следственный комитет опубликовал видео с дракой между двумя мужчинами и сотрудниками полиции в московском метро. Злоумышленники напали на правоохранителей на станции «Тульская».

По данным следствия, конфликт произошел вечером 17 февраля. Полицейские остановили одного из подозреваемых их для проверки документов. Он отказался проследовать в комнату полиции, начал толкать и замахиваться руками на правоохранителей.

Второй подозреваемый специально ударил одного из полицейских ногой, а другому нанес удар по голове, после чего сбежал. По факту случившегося возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. На месте происшествия стражи порядка задержали молодого человека 2000 года рождения. Ему уже предъявили обвинение.

Вскоре был задержан второй подозреваемый. Он младше своего приятеля на три года. С ним проводятся следственные действия.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обоих мужчин. Расследование продолжается.