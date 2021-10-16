Появилось видео допроса задержанных после конфликта на станции «Текстильщики» в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео допроса задержанных мужчин из-за конфликта на станции метро «Текстильщики в Москве». Также ведомство показало видео самой потасовки в вагоне поезда.

Ролик появился на Youtube-канале СК. Уточняется, что несколько мужчин агрессивно вели себя по отношению к женщине. Пассажиры заступились за нее, в результате чего завязалась потасовка. Происшествие попало на видео, которым заинтересовалось МВД. Дебоширов задержали.

По решению Кузьминского районного суда города им вынесли приговор по административному делу о мелком хулиганстве. Однако во время дальнейшей проверки следователи установили, что в их действиях есть признаки уголовного преступления.