Появилось видео допроса устроившего погоню со стрельбой водителя на МКАД

Задержанный после погони водитель BMW заявил, что не сразу остановился по требованию полиции, потому что испугался. Его не остановила и спровоцированная авария, после которой сбитая им машина загорелась.

Во время допроса он сообщил полиции, что ему 23 года. Мужчина уже был судим по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Но, по его словам, под нее он попал «по малолетке» — в 17 лет. Помимо этого, как уточнил задержанный, его судили за мошенничество.

В ответ на вопрос, есть ли в его машине запрещенные вещества, задержанный сначала ответил, что не знает, затем признался, что есть, но вес сказать не может.

«Ну, килограмма три или четыре. Я не взвешивал», — сказал водитель.

По его словам, в настоящее время он работает.

Погоня за лихачом произошла сегодня днем. Когда машину остановили для проверки документов, водитель предпочел быстро скрыться от инспекторов. Во время погони полиции пришлось применить табельное оружие. Но злоумышленник продолжал пытаться уехать даже с простреленными колесами. Попутно он успел разбить пять машин и спровоцировать ДТП, после которого произошло возгорание автомобиля, в который он влетел.

В итоге BMW заблокировали на 35-м километре Симферопольского шоссе. Водителя при задержании ранили в шею. При обыске иномарки на заднем сиденье был обнаружен пакет с неизвестным веществом. По данным МВД, предположительно, это несколько килограммов синтетических наркотиков.