Появилось видео допроса участника смертельной поножовщины школьников в Дагестане

Конфликт двух девятиклассников в школе № 51 Махачкалы закончился смертью одного из учеников. Пресс-служба МВД Дагестана в своем Telegram-канале показала допрос вооруженного ножом участника драки.

По словам юноши, холодное оружие он купил в одном из магазинов Махачкалы год назад. Молодой человек отметил, что нож постоянно хранил дома. Но в один из дней решил взять его с собой. Он пояснил, что во время драки с одноклассником впал в состояние аффекта и ударил соперника ножом.

По предварительным данным МВД, пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, но спасти его не смогли. 15-летний подросток скончался. Владельца ножа доставили в отдел полиции. В ходе допроса молодой человек заявил, что ранее конфликтов с одноклассником у него не было.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

ТАСС со ссылкой на республиканский главк СК сообщил, что по факту нападения на ученика завели уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, в больнице от ножевого ранения скончался 15-летний школьник, пострадавший во время драки с одноклассником. В ведомстве пояснили, что в ходе расследования оценят работу руководства школы.