Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве приамурского министра

Опубликовано видео допроса пауэрлифтера Алексея Шкарина. Его подозревают в убийстве главы Минцифры Амурской области Александра Курдюкова.

На кадрах видно, что мужчина сидит, опустив голову вниз. В руках он держит смартфон.

Ранее в краевом управлении СК сообщили, что спортсмена задержали по делу о гибели 39-летнего Курдюкова после драки на туристической базе, в которой он мог участвовать. Заведено уголовное дело.

В воскресенье, 25 июля, губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что министр умер в больнице. На днях СМИ писали, что Курдюков попал на больничную койку с тяжелыми травмами после драки с Шкариным на туристической базе в Благовещенске. Конфликт разгорелся из-за того, что пауэрлифтер якобы сказал какую-то грубость в адрес жены чиновника.

Экспертиза показала, что министр скончался от удара при падении. Причиной его смерти стал отек мозга, сообщил телеканал РЕН ТВ. Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков рассказал «360», что во всех тонкостях этого дела еще предстоит разобраться, поэтому говорить о наказании для Шкарина пока рано.