Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара
В видео следственного комитета показана игровая площадка детского сада. Рядом со зданием находится автомобиль скорой помощи, а задержанный стоит с отведенными назад руками. Сотрудник полиции с автоматом говорит: «На третьем этаже в садике, в спальне». В ответ задержанный отвечает: «Мальчик шести лет».
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В конце видео есть фотографии жилья подозреваемого. На столе пепельница и инструменты. На полу лежит несколько пустых бутылок. Рядом с диваном на тумбочке стоит компьютер, шторы задернуты.
Следователи сообщили, что мужчина напал на шестилетнего мальчика, когда тот спал. В это время в детском саду был тихий час. Ребенка ударили ножом. От ранения мальчик скончался, а подозреваемого задержали на месте.
Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Отдельные уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» завели в отношении работников детского сада и охранников.
Следователи намерены подать ходатайство в суд для ареста задержанного. В настоящее время на месте работают оперативники для сбора улик и выяснения всех обстоятельств трагедии.
По данным СМИ, в убийстве заподозрили Дениса Поздеева. Ранее его привлекали к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики.
Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что подозреваемый мог находиться под воздействием наркотиков. Известно, что он не был знаком с убитым ребенком и не приходился ему родственником.
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал, что задержанный состоял на учете в наркологии как хронический алкоголик. Глава региона пояснил, что в детский сад злоумышленника впустил один из охранников.