СК показал допрос подозреваемого в убийстве девушек в Уктусе

По словам задержанного, в момент убийства у него с собой были винтовка и прибор ночного видения.

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«Произошли выстрелы… в голову», — сказал обвиняемый.

Он также добавил, что после преступления разобрал оружие и хранил его в гараже.

«В гараже была произведена неполная разборка винтовки. Был удален ствол. Велосипед и оставшиеся части винтовки, кроме ствола, были оставлены в гараже», — рассказал мужчина.

Ранее он заявлял, что не знал своих жертв и пришел на Уктус именно ради убийства кого-либо.

Подозреваемого задержали 9 декабря. Само убийство произошло 25 августа 2018 года. В тот вечер мужчина подошел к Ксении Солтановой и Наталье Кузнецовой, начал в них стрелять, а затем оттащил тела в лес. Позже девушек нашли грибники. Одна из них была уже мертва, а вторая скончалась в больнице через неделю.