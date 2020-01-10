Появилось видео допроса подозреваемого в нападении на сына Жванецкого
Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого в нападении на сына известного сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Также правоохранители показали видео допроса молодого человека.
На кадрах подозреваемый отвечает на вопросы следователей и показывает ушибы, которые он получил во время драки.
Как ранее «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, полицейские задержали 23-летнего приезжего неработающего мужчину, подозреваемого в грабеже.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого в Московской области», — сказано в сообщении.
Как стало известно, на сына сатирика напали рядом с рестораном на Минской улице в Москве. Он вместе с приятелем ввязался в конфликт с группой молодых людей, которые начали их бить, а затем забрали деньги и личные вещи.
Сейчас правоохранители устанавливают личности возможных соучастников произошедшего.