Появилось видео допроса матери ребенка, который сорвался с четвертого этажа в Подольске

Мать ребенка, которого спасли в Подольске, рассказала правоохранителям, почему не проследила за малышом. Оказалось, что женщина выпивала в подъезде до глубокой ночи. Видео допроса оказалось в распоряжении «360».

Следователи показали видео с допросом матери из Подольска, ребенка которой спасли от падения с балкона. Девушка рассказала, что сначала выпивала в подъезде до двух часов ночи. Потом вернулась домой и просидела в телефоне еще до пяти утра. Когда проснулись дети, мама накормила и поиграла с сыновьями. Потом они уснули все вместе.

Пока девушка выпивала на лестничной площадке, с детьми была бабушка. По словам женщины, пожилая родственница может ходить и ей 80 лет. Однако следователи в разговоре утверждали, что бабушка лежачая.

Два сына подольской мамы сейчас находятся в местной больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области сообщила, что дети чувствуют себя нормально. Позже их навестили следователи. Они принесли мальчикам игрушки и сладкие подарки. Тем временем в отношении матери уже возбуждено уголовное дело за оставление человека в опасной ситуации. Ее ребенок вылез в окно и свесился на руках с четвертого этажа. Сорвавшегося мальчика спасли очевидцы.