Появилось видео допроса избивших музыканта «Машины времени». Они объяснили, почему напали

Появилось видео задержания троих подозреваемых в избиении музыканта групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского. Задержанные утверждают, что трубач первый напал на них.

Во время допроса подозреваемые рассказывали разную информацию. Один из них сообщил, что к музыканту подошли спросить время, другой — дорогу к ближайшему метро. Но Дитковский, по их словам, ответил им грубо. В результате завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

По показаниям двух задержанных, Дитковский первый напал на них. Третий подозреваемый сообщил, что они его «проучили» за грубые слова. Били музыканта ногами и руками втроем.

Вину задержанные признали. Сообщили, что раскаиваются.

В центре Москвы вечером 25 февраля неизвестные сильно избили Александра Дитковского. Музыкант получил перелом лицевой кости, ему требуется операция. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Следователи возбудили два уголовных дела: по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Побои».