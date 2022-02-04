Появилось видео допроса женщины, помогавшей украинскому шпиону собирать сведения в Крыму

ФСБ показала видео следственных действий, проводимых с женщиной, которая помогала украинскому шпиону собирать информацию о воинских частях в Крыму. На кадрах, опубликованных каналом «Крыминформ», запечатлен допрос обвиняемой.

Агент разведки главного управления Министерства обороны Украины Константин Ширинг получил 12 лет колонии строгого режима. К такому решению пришел Верховный суд Крыма.

Военного осудили по статье о шпионаже. ФСБ сообщила, что расследующим его дело удалось собрать необходимое количество сведений, доказывающих его причастность к передаче Украине большого объема информации, которая составляет гостайну.

Ширинга задержали в марте 2020 года, тогда его заподозрили в этих деяниях. Также следствие выдвинуло версию, что он привлек к сотрудничеству российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко. Саму Кузьменко осудили в июле 2021 года по статье «Государственная измена» на восемь лет в колонии общего режима. Она полностью признала свою вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке.