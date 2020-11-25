Дом в Краснодарском крае, где из-за наследства мужчина убил жену и ее сына, попал на видео

Житель станицы Павловской убил жену и пасынка после того, как его исключили из завещания. Теперь с ним разбираются сотрудники полиции. Дом, в котором мужчина расправился с родственником, засняли на видео.

На кадрах можно увидеть, что дом Дмитрия Лукьяненко находится на улице Горького. Мужчина жил в кирпичном частном строении, расположенном рядом с местным магазином. Именно сюда 25 ноября приехал 67-летний Сергей Худяков. Мужчина убил пасынка ударом в шею.

Причиной убийства стала ссора с женой. Женщина сообщила Худякову, что исключила его из завещания, а все имущество отписала двум сыновьям от первого брака. После этих слов мужчина как минимум три раза ранил супругу ножом. Женщина скончалась от ран на шее и груди. Худяков же взял охотничье ружье и поехал к первому пасынку. Его встретила жена мужчины, которую ранили в руку. Убийце не удалось расправиться с сыном жены, поэтому он поехал к Лукьяненко.

После второго убийства Худякова задержали сотрудники полиции. На него завели уголовное дело об убийстве, покушении и причинении тяжкого вреда здоровью. Дочь Лукьяненко рассказала «360», что подозреваемый и раньше угрожал родственникам убийством.