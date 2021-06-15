Появилось видео из челябинского хостела, в котором сотрудник Росгвардии зарезал жену

В распоряжении «360» оказалось видео из хостела в Челябинске. 14 июня там произошло убийство — сотрудника Росгвардии заподозрили в нападении с ножом на бывшую жену, которая там работала.

Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что на теле у 32-летней женщины нашли более 20 ножевых ранений. Подозреваемый в ее убийстве — бывший муж, 35-летний сотрудник Росгвардии. Пара развелась всего месяц назад, поделив детей: с отцом остался 13-летний ребенок, а с матерью — шестилетний.

Причиной развода стала ревность: мужчина был уверен, что жена изменяла ему, пока он был в командировках. После очередной ссоры он пришел к ней в хостел.

«На мужчине была рабочая одежда и респиратор на лице, его приняли за ремонтника и открыли дверь. Экс-супруга сидела за стойкой ресепшен. Подозреваемый подбежал к ней, сначала плеснул краской в лицо, а потом начал бить ножом в горло и грудь», — отметил источник в правоохранительных органах в беседе с «360».

По данным собеседника, пострадавшая смогла вызвать врачей после того, как бывший муж ушел. Однако до больницы ее не довезли: женщина скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемого в убийстве задержали, против него возбудили уголовное дело. Калининский районный суд Челябинска заключил его под стражу на два месяца. Свою вину мужчина признал.