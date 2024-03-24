Эксклюзив 24 марта 2024, 22:44 Появилось видео из суда с подозреваемым в теракте в Crocus City Hall Мирзоевым

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В зал суда привели подозреваемого в совершении теракта в Crocus City Hall Далержона Мирзоева. В распоряжении «360» появилось видео из зала суда.

Рассмотрением дела подозреваемого займется Басманный суд Москвы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения подозреваемым.

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В заседании суда участвует переводчик. Обвиняемый 32-летний Далержон Мирзоев является гражданином Таджикистана.

По сообщению корреспондента «360» из зала суда, прокурор попросил закрытого слушания. Суд удовлетворил это требование, заседание объявили закрытым.

МЧС России опубликовало список погибших в теракте. В него вошли 68 фамилий, верифицированных судебно-медицинской экспертизой.