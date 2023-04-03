Криминал 03 апреля 2023, 13:10 Появилось первое фото Треповой после задержания Первые фото подозреваемой в убийстве Татарского Треповой после задержания появились в Сети Публичное достояние

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Фотография Дарьи Треповой, сделанная после задержания, появились в Сети. Девушку заподозрили в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.

На кадрах можно рассмотреть светловолосую девушку, которая стоит в белой рубашке. Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что Трепова обрезала волосы после теракта. Таким образом она пыталась поменять образ.

Telegram-канал Shot написал, что Трепову задержали на севере Санкт-Петербурга. В спецоперации участвовали свыше 100 силовиков. Они расположились на всех этажах жилого многоквартирного дома. Местные жители могли входить и выходить из здания только с сопровождением.

Когда к подозреваемой зашли, то она стала говорить, что ее подставили. Вместе с ней в квартире находился знакомый ей мужчина. Сейчас Трепова и он дают показания.

Татарский 2 апреля проводил творческий вечер в одном из кафе Санкт-Петербурга. После того как Трепова вручила ему статуэтку, в помещении произошел взрыв. Военкор скончался на месте, еще 32 человека пострадали. Об этом сообщил RT.