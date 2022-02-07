Появилось новое видео избиения экс-депутата Госдумы в Москве

Появилось новое видео с избиением бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Кадры, на которых видно, как неизвестный молодой человек нападает на экс-парламентария возле его машины, опубликовал РЕН ТВ.

На видео с камеры наблюдения видно, что нападавший настиг Шингаркина, когда тот собирался сесть в свой автомобиль. Едва он успел открыть дверь, как к нему подлетел мужчина в спортивных штанах, черной куртке и красном капюшоне. Злоумышленник нанес ему несколько ударов в область головы. Экс-депутат не смог отбиться и попытался убежать, но поскользнулся и упал. Преступника это не остановило, он ударил Шингаркина еще несколько раз, после чего поспешил скрыться с места.

Шингаркин сообщал, что перед нападением ему в течение нескольких месяцев поступали угрозы разного характера, в основном физической расправы. Экс-депутат также замечал за собой слежку, передавала газета «Известия».

Нападение на бывшего депутата Госдумы шестого созыва от ЛДПР совершили в центре Москвы 5 февраля. Шингаркину диагностировали перелом скуловой кости со смещением, сейчас он готовится к операции. Полиция завела дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, писала «Газета.ru».