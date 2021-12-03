Появилось фото задержанного после побега из самарской колонии заключенного

В Самарской области задержали Радика Гайфутдинова, который накануне сбежал из исправительной колонии № 6 строгого режима. Фотография заключенного, которого поймали сотрудники ФСИН и полицейские, оказалась в распоряжении «360».

Гайфутдинова, пояснили в пресс-службе СК РФ по региону, привлекли к ремонтным работам в ведомственной столовой ИК № 6.

«В следствие халатности, допущенной должностными лицами, мужчине удалось покинуть здание через окно первого этажа», — заявили в ведомстве.

Источник фото: телеканал «360»

Задержать заключенного удалось через сутки. По факту побега, сообщил сайт RT, возбудили уголовное дело.

Гайфутдинов отбывал наказание за контрабанду. Его приговорили к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Должностных лиц колонии, откуда он сбежал, проверят на халатность.