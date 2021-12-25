Появилось фото задержания подозреваемого в поджоге второй «Ленты» в Томске

Полицейские подтвердили задержание подозреваемого в поджоге в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина. Сейчас молодой человек находится в отделе, где объясняет мотивы своего поступка.

Фото задержания подозреваемого опубликовало региональное УМВД. Для поимки парня правоохранители опросили очевидцев произошедшего и изучили записи камер видеонаблюдения.

УМВД Томской области

В результате по горячим следам был задержан житель Томска 1994 года рождения, уточнили в ведомстве. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее о том, что в магазине был совершен поджог, сообщили представители торговой сети. Возгорание произошло в отделе пиротехники. Всех посетителей и персонал эвакуировали. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Это уже второе ЧП с гипермаркетами «Лента» в Томске на этой неделе. Во вторник, 21 декабря, пожар почти полностью уничтожил магазин сети на улице Елизаровых. Мужчине, который подозревается в его поджоге, предъявлены обвинения.