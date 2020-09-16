Появилось фото второй возможной записки Тесака

В Telegram-канале RT появился снимок еще одной записки предположительно авторства Тесака.

Источник фото: Telegram RT

Автор написал, что ему не страшно умирать и добавил «Люблю тебя! Живи!». К кому именно обращены эти слова неизвестно. Также на документе стоит дата — 15 сентября.

Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинской области. Изначально планировалось, что он будет отбывать свой 10-летний срок в Карелии, но его этапировали сначала в Красноярск, а потом в Новосибирск. Для того, чтобы ему пересчитали срок отбывания в СИЗО на время следствия Тесак добился перевода в Москву. Именно так он оказался в челябинском изоляторе.

В региональном управлении ФСИН в качестве предварительной версии смерти назвали суицид. Сейчас на месте проходит сразу три проверки: служебная, прокурорская и следственная.

Ранее в Сети появилась фотография первой записки, чье авторство приписали Тесаку. На тетрадном листе автор написал, чтобы гражданской жене передали книги, а его личные вещи уничтожили. Послание датировано 15 сентября 2020 года. Там же стоит подпись Марцинкевича. Подлинность снимка официально не подтверждена. Но в Следственном комитете заявили, что в камере действительно осталось послание. Тогда речь шла только об одной записке.