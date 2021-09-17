Появилось фото с задержания предполагаемого подрывника из Лисков

Подозреваемого в подрыве полицейского участки и убийстве трех человек в Лисках задержали. Он оказал сопротивление и был ранен. В распоряжении «360» оказалось фото с предполагаемым преступником.

Источник фото: телеканал «360»

О задержании Виктора Мирского сообщили в СК РФ. По данным ведомства, он проживает в селе Волчанское. Во время спецоперации он пытался оказывать сопротивление и получил ранение головы. Ему оказывается медицинская помощь, добавили в ведомстве.

Источник фото: телеканал «360»

В доме задержанного проводят обыск. Расследование уголовного дела об убийстве семьи и посягательстве на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства продолжается.

Нападение на отдел полиции в Лисках произошло рано утром 16 сентября. Преступник в военной форме и бронежилете подъехал к зданию на автомобиле «Нива», подошел к двери и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва один из сотрудников получил осколочное ранение ноги. После атаки на отдел злоумышленник скрылся.

По предварительным данным, до этого он мог убить женщину и двоих детей из-за бытового конфликта.