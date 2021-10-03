Появилось фото с задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае поймали. В распоряжении «360» оказалось фото с его задержания.

Источник фото: телеканал «360»

О задержании Александра Лазарева сначала сообщили в региональном УМВД. Позже эту информацию подтвердили в СК РФ.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый был задержан в Орске при попытке угнать автомобиль. В ближайшее время он будет доставлен для проведения следственных и процессуальных действий.

Известно, что Лазареву 30 лет, он проживает в Оренбургской области, ранее был судим. Его возможная причастность к тройному убийству в Гае была установлена после генетической экспертизы. На исследование была отправлена куртка мужчины, которую нашли неподалеку от места преступления.

Тела трех студенток медколледжа обнаружили утром 30 сентября на улице Молодежная. По данным СК, преступник попытался скрыть следы убийства, устроив пожар в квартире, где были убиты девушки. Там были найдены трупы двух студенток. Тело третьей нашли на улице.