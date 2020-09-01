Появилось фото предполагаемого убийцы бизнесмена из Бугульмы

Бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина застрелили возле одного из ресторанов. Предполагаемого убийцу уже задержали. Им оказался 54-летний иностранец из Самары. В распоряжении «360» оказалось его фото.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану, по факту гибели предпринимателя возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее СМИ сообщили, что смертельные ранения получил 40-летний владелец торговой сети «Изобилие» в Бугульме Евгений Деданин. Он умер в больнице.

В сентябре 2018 года Деданин зарезал двух грабителей в собственном доме. Двое неизвестных с оружием связали предпринимателя, его жену и гостя. Мужчина смог освободиться, успел добежать до кухни, схватил два ножа и разделался с нападавшими. Организатора нападения на дом Деданина приговорили к шести годам заключения.

Против самого бизнесмена завели дело, однако позже прокуратура установила, что он не совершал преступления. Дело по итогам расследования закрыли.