Появилось фото отдела полиции в Воронежской области после нападения

Неизвестный в военной форме пробрался к зданию полиции в городе Лиски Воронежской области. В распоряжении «360» появилось фото отдела полиции после нападения.

На фото видно, что мужчина, чтобы пробраться в здание, взорвал замок у входной металлической двери. Вместо него сейчас огромная дыра.

Нападение произошло в 05:30 16 сентября. Он подъехал в зданию полиции в городе Лиски на «Ниве». При нем было оружие, сам нападавший был одет в военную форму и бронежилет.

Источник фото: телеканал «360»

При взрыве пострадал один сотрудник полиции.

Нападавшего разыскивает полиция, предположительно, он очень опасен. Весь город патрулируют сотрудники правоохранительных органов.