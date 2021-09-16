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    16 сентября 2021, 09:16

    Появилось фото отдела полиции в Воронежской области после нападения

    Алла Морген, Екатерина Шамина

    Неизвестный в военной форме пробрался к зданию полиции в городе Лиски Воронежской области. В распоряжении «360» появилось фото отдела полиции после нападения.

    На фото видно, что мужчина, чтобы пробраться в здание, взорвал замок у входной металлической двери. Вместо него сейчас огромная дыра.

    Нападение произошло в 05:30 16 сентября. Он подъехал в зданию полиции в городе Лиски на «Ниве». При нем было оружие, сам нападавший был одет в военную форму и бронежилет.

    Появилось фото отдела полиции в Воронежской области после нападения | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    При взрыве пострадал один сотрудник полиции.

    Нападавшего разыскивает полиция, предположительно, он очень опасен. Весь город патрулируют сотрудники правоохранительных органов.