Появилось фото оружия, из которого мужчина устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Дмитрий Павлов открыл огонь из жилого дома на юго-западе Москвы. Во время обыска в квартире сотрудники полиции нашли ружье, из которого мужчина стрелял.

На кадрах из квартиры Павлова видно ружье, которое лежит на ковре. Также на фотографию попали следы крови и один патрон.

Источник фото: телеканал «360»

Вечером 7 июня на улице Строителей в Москве начали греметь выстрелы. Мужчина открыл огонь из окна жилого дома о прохожим, двое из которых получили ранения. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и СОБР. Во время спецоперации Павлов начал стрелять по спецназовцам, открывшим ответный огонь. Во время задержания мужчину ранили, а позже он скончался в больнице. Следователи начали расследовать дела о хулиганстве и попытке убийства.

Павлов в свое время работал директором завода «Серп и Молот», а также занимал должность замглавы столичного департамента промышленности и науки. Как рассказала «360» женщина, которая работает маляром в доме Павлова, стрелок был очень вспыльчивым человеком. При этом одна из соседок отметила, что мужчина был добрым и отзывчивым.