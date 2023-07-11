Криминал 11 июля 2023, 23:59 Появились предсмертные кадры слежки за экс-капитаном подлодки «Краснодар» Ржицким СК РФ разместил кадры слежки за экс-капитаном подлодки «Краснодар» Станиславом Ржицким

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Появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видна последняя пробежка заместителя начальника отдела администрации Краснодара по мобилизации и экс-капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Кадры опубликовали на сайте Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

На них видно, что мужчина в спортивном костюме бежит по улице. В это же время за ним на арендованном велосипеде едет другой человек. По предварительной информации, именно он застрелит его через несколько минут, после событий на кадрах.

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Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили 10 июля рядом со спортивным комплексом «Олимп» в Краснодаре. Преступник сделал несколько выстрелов в бывшего капитана подлодки «Краснодар», жертва погибла на месте.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве Ржицкого. Вероятным виновником оказался мужчина 1959 года рождения.