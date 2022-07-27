Появились подробности жестокого убийства подростка в Новосибирске

Несовершеннолетняя жительница Новосибирска состояла в отношениях с 27-летним мужчиной, которого подозревают в ее убийстве. Об этом рассказали РЕН ТВ друзья девушки.

Мужчина ревновал девушку и неоднократно ее избивал. Несколько месяцев назад 16-летняя девушка решила положить конец насилию и ушла от бойфренда. За несколько дней до убийства он заявил, что девушка «будет либо его, либо ничьей», поделились подруги погибшей.

Поздним вечером 26 июля он совершил задуманное. Мужчина расправился с подростком прямо на улице, он нанес ей 14 ударов ножом. Жертва скончалась от полученных травм. Преступнику удалось скрыться с места убийства, в настоящий момент его разыскивает полиция.

Аналогичный инцидент произошел в Оренбурге. Там мужчина на почве ревности насмерть зарезал своего соперника.