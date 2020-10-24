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    24 октября 2020, 22:39

    Появились подробности убийства бизнесмена Петрова

    Кирилл Фролов

    Бизнесмена и муниципального депутата из Выборга Александра Петрова убили выстрелом в грудь, когда он выходил из бани окунуться в реку. Об этом сообщил источник 47news.
    Появились подробности убийства бизнесмена Петрова

    По данным собеседника издания, в Петрова стрелял снайпер, находившийся на другом берегу.

    По информации источника РИА «Новости», киллер пробрался в коттедж Петрова в поселке Великий Ленинградской области. Тело депутата нашел сторож, он вызвал скорую помощь и полицию.

    Александру Петрову был 61 год, он являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании и других крупных предприятий региона. Его сын — бывший российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Петров-старший частично оплачивал выступления сына на соревнованиях. Международная автомобильная федерация (FIA) выразила соболезнования гонщику в связи со смертью отца.

    В СМИ Петрова неоднократно называли авторитетным бизнесменом и неофициальным хозяином города. После того как предприниматель потребовал так себя не называть, издания запустили хештег #нехозяин.