Появились подробности убийства бизнесмена Петрова

По данным собеседника издания, в Петрова стрелял снайпер, находившийся на другом берегу.

По информации источника РИА «Новости», киллер пробрался в коттедж Петрова в поселке Великий Ленинградской области. Тело депутата нашел сторож, он вызвал скорую помощь и полицию.

Александру Петрову был 61 год, он являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании и других крупных предприятий региона. Его сын — бывший российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Петров-старший частично оплачивал выступления сына на соревнованиях. Международная автомобильная федерация (FIA) выразила соболезнования гонщику в связи со смертью отца.

В СМИ Петрова неоднократно называли авторитетным бизнесменом и неофициальным хозяином города. После того как предприниматель потребовал так себя не называть, издания запустили хештег #нехозяин.