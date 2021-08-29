Появились подробности убийства 15-летней школьницы в Башкирии

Пятнадцатилетняя девушка, которую изнасиловали и убили после дня рождения подруги в Бирске, кричала в момент преступления. Чтобы она замолчала, нападавшие сделали кляп из ее же вещей. Об этом «360» рассказал источник.

«Говорили, что она кричала. Что они перевязали ее же вещами рот, чтобы она не кричала. Соседи видели, как подозреваемый на следственном эксперименте показывал, как насиловал ее и уносил», — рассказал источник.

Собеседник отметил, что, по предварительным данным, труп девушки нашла собака.

«Не могу осознать это, что ее убили. Не верю в это вообще. Никто не предполагал, что это будет. Убить их мало, на кусочки разорвать, чтоб мучительно больно было», — рассказал источник.

Он отметил, что дни рождения у той девушки всегда проходили спокойно, даже никто не дрался и не ругался. Также стало известно, что подростки этим летом общались с одним подозреваемым и знали его.

«Она была добрая, с детьми любила общаться, хорошо училась, не гуляла по клубам, дома все время сидела», — рассказал собеседник о погибшей.

Знакомая семьи подозреваемого рассказала, что маленьким он был хулиганом. Был случай, когда он вскрыл садик и все там разрушил, но ничего не забрал. Семья потом уехала и вот недавно они вернулись.

«Ничего хорошего о нем я сказать не могу. Второй был неплохим парнем. Рос честным, нравился мне. Сын с ним общался. Потом он тоже пошел по скользкой дороге, начал обманывать. Хорошую девочку сгубили. Все о ней хорошо отзывались, скромная, симпатичная», — рассказала женщина.

Девочку 15 лет нашли убитой в яме рядом с домом одного подозреваемого. По данным следствия, молодые люди признались в содеянном.