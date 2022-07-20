Появились подробности смертельного отравления в квартире Подольска

Уголовное дело завели следователи после гибели троих мужчин и госпитализации с признаками отравления подростка и мужчины в городском округе Подольск. Соседи рассказали, что в квартире не происходило ничего необычного — там жил 20-летний юноша, он переехал после смерти бабушки.

О возбуждении дела сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве уточнили, что тела троих мужчин нашли во вторник, 19 июля, в одной из квартир пятиэтажного дома в Подольске. Оттуда же в больницу забрали 15-летнюю девочку и мужчину с признаками отравления неустановленным веществом. Врачи отправили пострадавших в реанимацию.

Как рассказали «360» жильцы дома, где нашли тела погибших, в квартире раньше жила пожилая женщина, а после ее смерти туда въехал ее 20-летний внук. По словам соседей, он часто приводил друзей, но ничего необычного там не происходило.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Они уже осмотрели место происшествия и допросили владельца жилплощади. Для выяснения состава вещества криминалисты назначили судебно-медицинские и химические экспертизы.

Расследование уголовного дела взяла под свой контроль прокуратура Московской области. Кроме того сотрудники Подольской городской прокуратуры проведут проверку выполнения закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних.