Появились подробности преступления студента в Ивановской области

Студента, задержанного в Ивановской области за нападение и киднеппинг, заподозрили в грабеже. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СКР по региону.

Уточняется, что мужчина проник в квартиру к женщине под предлогом покупки кошки. Он порезал хозяйку ножом, похитил ее ребенка и поджег квартиру. Преступника задержали, ребенка вернули матери, саму пострадавшую спасли, несмотря на тяжелое состояние.

Также стало известно, что молодой человек также украл из квартиры деньги и кошку. Теперь кроме покушения на убийство, поджога и киднеппинга, его обвиняют еще и в разбое. Заведено еще одного уголовное дело.