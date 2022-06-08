Появились подробности о состоянии пострадавшего после нападения жителя Бурятии с гранатой

Мужчина взорвал страйкбольную гранату в Тункинском мировом суде Бурятии. В результате пострадал участковый, получивший незначительные травмы. Об этом «360» сообщил источник.

По словам собеседника, нападавший приехал в суд около 10:00 во вторник, 7 июня. В коридоре мужчина достал из кармана гранату, предназначенную для игры в страйкбол, и отдал ее участковому.

«После этого гражданин внезапно отстранился в сторону от полицейского, а в помещении раздался громкий хлопок от взорвавшейся гранаты. Участковый получил незначительные ранения кистей рук в виде ссадин и ушибов», — рассказал источник.

Он уточнил, что нападавший ранее привлекался по административной статье за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Во время взрыва в здании находились работники суда и двое посетителей. Никто из них не пострадал. Полицейского после оказания медицинской помощи отпустили домой.

После нападения следователи завели уголовное дело. Родственники рассказали «360», что мужчина страдал депрессией. Они предположили, что у него мог случиться психоз из-за семейных проблем.