Появились подробности о поисках забетонированного ребенка в Астрахани

В поисковом отряде «Лиза Алерт» до конца не хотели верить в гибель замурованного в бетон 12-летнего мальчика в Астрахани. Волонтеры до конца надеялись найти его живым.

«Когда прошла информация, о том, что, возможно, [ребенок] найден, все равно у нас было такое ощущение, что, может быть, это ошибка», — рассказал в эфире телеканала НТВ руководитель регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Парамонов.

Волонтеры до последнего отрабатывали разные версии исчезновения ребенка и показания свидетелей.

По версии следствия, 12-летнего сына убила гантелей во время ссоры его мать в начале марта. После этого тело ребенка залили бетоном под полом дома его старшего брата. Женщина уже призналась в преступлении и показала, где спрятала орудие убийства и сотовый телефон мальчика.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, семья мальчика все это время пыталась сбить следствие с толку и поддерживала легенду, что он жив. Тело ребенка обнаружили в минувшую пятницу, 19 июня.