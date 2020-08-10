Появились подробности о нападении с топором на лифтера в Домодедове

Пенсионер напал с топором на лифтера возле подъезда многоэтажки в подмосковном Домодедове из-за шума. Он ремонтировал лифт и мешал мужчине спать. Нападавшего задержали. Следователи его допрашивают и собираются ходатайствовать об аресте.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области, задержанный пенсионер пояснил, что ему мешал не только шум от ремонтных работ. По его словам, лифтер живет в подъезде, в техническом помещении. Он якобы шумел, громко включал музыку и мешал всем жильцам.

Инцидент произошел рано утром 9 августа возле подъезда одной из многоэтажек по улице Лунной в Домодедове. Пенсионер дождался лифтера на лавочке, несколько раз ударил его топором по голове. В подмосковном управлении МВД ранее рассказали «360», что пострадавший жив. Он получил травмы и сейчас находится в больнице.