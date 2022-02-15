Появились новые обстоятельства гибели дочери актера Конкина

Заключение медицинской экспертизы Софии Конкиной, сделанное сразу после ее госпитализации, свидетельствует, что в ее моче обнаружили 2,96 грамма этанола на литр в крови и 2,96 грамма этанола на литр в моче. Об этом в беседе с «360» заявила представляющая интересы обвиняемой по гибели дочери актера адвокат Виктория Шошина.

По оценке юриста, такие результаты говорят о том, что погибшая выпила почти две бутылки вина перед гибелью.

«А сторона потерпевшей говорит, что у нее в крови было всего 0,5 грамма. Да, в экспертизе эта цифра есть, но это после того, как 27 часов ее в больнице промывали, прокапывали, оказывали всю медицинскую помощь. Поэтому, когда показывают эти данные, это данные трупа», — заявила адвокат.

Как сообщил РЕН ТВ, в ходе заседания Пресненского суда Москвы обвиняемая по делу о гибели дочери Софии Конкиной совладелица и управляющая фитнес-клубом Анна Андрианова завила, что погибшая женщина перед погружением в бассейн выпила бутылку вина в раздевалке. Об этом свидетельствуют видео с камер наблюдения и штопор с пробкой в ее сумке.

«Она выпила и пошла в воду, а вода, по мнению экспертов, еще больше усугубляет алкогольное опьянение», — заявила Адрианова. Своей вины в гибели дочери актера она не признала. По ее мнению, причиной гибели Софии стал именно алкоголь.

Софию Конкину без сознания нашли в бассейне московского фитнес-клуба в сентябре 2020 года. На скорой помощи ее доставили в больницу, где она умерла в реанимации. Следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение предъявили совладелице клуба Анне Андриановой. В качестве меры пресечения суд избрал для женщины запрет определенных действий.