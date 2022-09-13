Появились кадры задержания заподозренного в госизмене топ-менеджера авиазавода в Подмосковье | 360°

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Появились кадры задержания заподозренного в госизмене топ-менеджера авиазавода в Подмосковье

ФСБ показала кадры задержания топ-менеджера авиазавода в Подмосковье

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Появилось видео, на котором запечатлено задержание силовиками сотрудника авиационного завода в Московской области. Его заподозрили в государственной измене. Кадры опубликовала ФСБ.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят на загородной участок и задерживают мужчину. Последний не оказывал сопротивления и спокойно дал надеть на себя наручники. После представителя авиазавода уже показали в зале суда.

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По данным ФСБ, мужчина передавал Украине сведения в ущерб безопасности России. Он занимал должность директора по качеству авиационного завода.

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Как написали СМИ, у него был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно».

ФСБ

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