Появились кадры задержания подозреваемого в педофилии депутата КПРФ Артема Самсонова. Видеозаписью поделился телеканал РЕН ТВ.

На видео заметно, как правоохранители совместно с сотрудниками ДПС остановили машину подозреваемого и произвели процедуру задержания.

Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова задержали утром 17 ноября. Его машину остановили на трассе из Владивостока. Начались следственные действия, в его квартире прошел обыск.

Следствие предположило, что Самсонов общался с 11-летним мальчиком, показывая ему секс-игрушку и объясняя ее предназначение. РЕН ТВ написал, что речь идет о событиях, произошедших два года назад на базе отдыха.

Против депутата возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если его вину докажут, то могут лишить свободы на 20 лет.