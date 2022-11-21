Эксклюзив 21 ноября 2022, 12:21 Появились кадры задержания напавшего на сотрудника ГИБДД в Грозном Момент стрельбы по напавшему с ножом на сотрудника ГИБДД в Грозном сняли на видео Телеканал "360"

Читать 360tv в

Сотрудники полиции ликвидировали злоумышленника, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД во время намаза в центре Грозного. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Реклама

На опубликованных кадрах слышны не менее 10 выстрелов, а также крики правоохранителей.

Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, на сотрудника ГИБДД в центре Грозного напал вооруженный ножом мужчина.

Телеканал "360"

Глава региона подчеркнул, что все произошло в помещении для совершения намаза. Правоохранитель от полученных ранений скончался на месте, а злоумышленник, схватив табельное оружие, пытался скрыться с места происшествия.

Нападавшего ликвидировали прибывшие на место сотрудники полиции.

«Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления, проводятся оперативные мероприятия», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что, по предварительной информации, нападавший действовал в одиночку.