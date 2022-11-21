21 ноября 2022, 12:21
Появились кадры задержания напавшего на сотрудника ГИБДД в Грозном
Момент стрельбы по напавшему с ножом на сотрудника ГИБДД в Грозном сняли на видео
Сотрудники полиции ликвидировали злоумышленника, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД во время намаза в центре Грозного. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
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На опубликованных кадрах слышны не менее 10 выстрелов, а также крики правоохранителей.
Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, на сотрудника ГИБДД в центре Грозного напал вооруженный ножом мужчина.
Глава региона подчеркнул, что все произошло в помещении для совершения намаза. Правоохранитель от полученных ранений скончался на месте, а злоумышленник, схватив табельное оружие, пытался скрыться с места происшествия.
Нападавшего ликвидировали прибывшие на место сотрудники полиции.
«Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления, проводятся оперативные мероприятия», — заявил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что, по предварительной информации, нападавший действовал в одиночку.
Стрельба
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