Криминал 17 августа 2023, 08:20 Появились кадры задержания готовивших подрыв станции связи в Красноярском крае ФСБ показала задержание готовивших подрыв станции связи в Красноярском крае

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Оперативники Федеральной службы безопасности задержали двух мужчин, готовившихся теракт на станции связи в Красноярском крае. Пресс-служба ведомства показала видео с места ЧП.

На кадрах видно, как бойцы остановили автомобиль подозреваемых в лесополосе рядом с городом Зеленогорск. По предварительной информации, фигуранты планировали подорвать станции «Транстелеком» и «Ростелеком».

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«Они планировали приобрести тротиловые шашки через третье лицо, а также состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 взрывное устройство», — сообщили в ведомстве.

Задержанные являются сторонниками организации «Граждане СССР»*.

Ранее в Крыму задержали местного жителя 1965 года рождения, передававшего украинским спецслужбам информацию о поставках грузов в зону специальной операции.

*Межрегиональная общественная организация «Граждане СССР» признана экстремистской и запрещена в России.