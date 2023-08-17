17 августа 2023, 08:20
Появились кадры задержания готовивших подрыв станции связи в Красноярском крае
ФСБ показала задержание готовивших подрыв станции связи в Красноярском крае
Оперативники Федеральной службы безопасности задержали двух мужчин, готовившихся теракт на станции связи в Красноярском крае. Пресс-служба ведомства показала видео с места ЧП.
На кадрах видно, как бойцы остановили автомобиль подозреваемых в лесополосе рядом с городом Зеленогорск. По предварительной информации, фигуранты планировали подорвать станции «Транстелеком» и «Ростелеком».
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«Они планировали приобрести тротиловые шашки через третье лицо, а также состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 взрывное устройство», — сообщили в ведомстве.
Задержанные являются сторонниками организации «Граждане СССР»*.
Ранее в Крыму задержали местного жителя 1965 года рождения, передававшего украинским спецслужбам информацию о поставках грузов в зону специальной операции.
*Межрегиональная общественная организация «Граждане СССР» признана экстремистской и запрещена в России.
ФСБ
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