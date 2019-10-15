Появились кадры видео следственного эксперимента по убийству молодой матери из Екатеринбурга
Труп пропавшей 10 октября девушки обнаружили в Орджоникидзевском районе.
Сегодня на месте происшествия провели следственный эксперимент. Часть улицы Ташкентской была перекрыта в связи со следственными действиями. Заграждения охраняли сотрудники ППС.
Подозреваемых в убийстве пропавшей при продаже машины девушки задержали в ЧелябинскеПодробнее
27-летняя Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда отправилась к торговому центру «Белая башня» для встречи с покупателями ее автомобиля Audi Q5. Вскоре после выезда на встречу девушка перестала выходить на связь.
Спустя два дня в Челябинске нашли автомобиль Каторгиной. Полиция и волонтеры искали девушку и нашли мертвой спустя пять дней в районе Уралмаша.
Подозреваемых в убийстве задержали в Челябинске. СК возбудил уголовное дело.