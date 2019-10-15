  • Появились кадры видео следственного эксперимента по убийству молодой матери из Екатеринбурга

    15 октября 2019, 20:15

    Ирина Нагайникова

    Сегодня утром пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой в частном секторе Уралмаша, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Труп пропавшей 10 октября девушки обнаружили в Орджоникидзевском районе.

    Сегодня на месте происшествия провели следственный эксперимент. Часть улицы Ташкентской была перекрыта в связи со следственными действиями. Заграждения охраняли сотрудники ППС.

    Подозреваемых в убийстве пропавшей при продаже машины девушки задержали в Челябинске

    Подробнее

    27-летняя Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда отправилась к торговому центру «Белая башня» для встречи с покупателями ее автомобиля Audi Q5. Вскоре после выезда на встречу девушка перестала выходить на связь.

    Спустя два дня в Челябинске нашли автомобиль Каторгиной. Полиция и волонтеры искали девушку и нашли мертвой спустя пять дней в районе Уралмаша.

    Подозреваемых в убийстве задержали в Челябинске. СК возбудил уголовное дело.