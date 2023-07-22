Эксклюзив 22 июля 2023, 16:41 Появились кадры с места захвата коттеджа в Истре Появились фото из захваченного коттеджа в элитном поселке Шервуд в Истре

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Сотрудники СОБР Росгвардии Московской области начали штурм коттеджа в поселке Шервуд в Истре. В здании забаррикадировался вооруженный мужчина. На месте ЧП слышна стрельба.

В распоряжении «360» появились фото изнутри коттеджа, который захватил злоумышленник. Против него уже возбудили уголовное дело.

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила ранее, что дом выставили на продажу, а хозяйка в данный момент находится за границей.

По данным Витушевой, в Подмосковье преступник приехал из Сибири. По предварительной информации, у него есть проблемы с психическим здоровьем.