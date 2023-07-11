Эксклюзив 11 июля 2023, 00:00 Появились кадры с места убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре СК возбудил уголовное дело после убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре

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В Краснодаре застрелили заместителя главы отдела мобилизации Станислава Ржицкого. Кадры с места убийства появились в распоряжении «360».

Судя по видео, Ржицкого застрелили в людном месте, где часто выходят на пробежку местные жители. Как сообщили в СУСК России по региону, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 42-летнего замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара. Специалисты ведут розыскные мероприятия и устанавливают личность убийцы.

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«По данным следствия, сегодня рано утром на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями», — уточнили в пресс-службе регионального СК.

По данным Telegram-канал Shot, Ржицкого подкараулили на улице около спорткомплекса «Олимп», когда тот вышел утром на пробежку. Неизвестный выстрелил четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший скончался на месте.

После убийства Ржицкого на украинском сайте «Миротворец» появилась его карточка с пометкой «ликвидирован».